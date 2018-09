Dumoulin na vierde plek: Meer zat er niet in

,,Meer zat er niet in", moest Dumoulin na afloop toegeven bij de NOS. ,,Ik kwam te laat aansluiten. De drie besten reden al vooraan. In de sprint moest ik een klein gaatje laten. Valverde ging heel vroeg en ik kon niets meer. Ik kon niet eens meer in een achterwiel komen. Er zat gewoon niets meer in. Ik heb denk ik niets fout gedaan, maar had niets meer over", vertelt Dumoulin.

Dumoulin leek nog even aan te willen vallen op een kilometer van de streep, maar het lukte niet. ,,Ik dacht er nog over na, maar Valverde was zo scherp. Hij had het meteen gezien. Dan is er voor mij niets meer te halen. Dat is balen, maar dit resultaat is het gewoon. Meer zat er niet in."