Dumoulin: Of Thomas dit kan volhouden? Daar twijfel ik niet aan

Archibald wint proloog BeNe Ladies Tour, goede uitgangspo­si­tie Vos

19 juli Katie Archibald, een Olympische baankampioene, was vanavond in Oostenhout de snelste vrouw in de proloog van BeNe Ladies Tour. De Britse reed het 3,9 kilometer lange rechttoe rechtaan parkoers elf seconden sneller dan nummer twee Marianne Vos. Daarmee is de kopvrouw van Waowdeals klaar voor de jacht op een volgende eindzege.