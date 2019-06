Dumoulin stapt niet meer op in Dauphiné

In een bericht op de website laat Sunweb weten dat Dumoulin de beslissing uit voorzorg heeft genomen. ,,Dit is echt een preventieve maatregel", zegt teamarts Camiel Aldershof. ,,Voor de Dauphiné zeiden we geen risico te willen nemen en dat is precies wat we nu doen. Deze week stemt tot tevredenheid: we hebben de situatie van dag tot dag bekeken en natuurlijk waren er ups én downs, maar dat was te verwachten.”



Gisteren na de etappe voelde ik me best goed, maar 's avonds keerde de irritatie in de knie terug”, zegt Dumoulin zelf. ,,Ik vind het niet nodig om risico te nemen met de knie, dus het is beter om nu rust te nemen voor de hoogtestage die maandag begint.”



Dumoulin plaatste eerder al zijn vraagtekens bij deelname aan de Ronde van Frankrijk. ,,Het ligt eraan of ik dat wel moet willen als die knie niet honderd procent is. Als die knie niet verbetert, of ik de vorm die ik nu heb niet kan uitbreiden, dan heeft het voor mij niet zoveel zin", zei hij donderdag.