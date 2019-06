Dumoulin tevreden over knie: ‘Het was een goede dag’

De belangrijkste renner van Team Sunweb vond zichzelf in de tweede rit in een ongebruikelijke positie terug. Op de eerste klim van de dag kwam hij terecht in de kopgroep. ,,Het was niet mijn plan. Ik had niet de verwachting dat we met deze groep met sterke renners ruimte zouden krijgen, maar het was een goede dag voor mij.”

De knie van Dumoulin is een grote bron van zorg sinds zijn val in de beginfase van de Giro d’Italia. Sinds die valpartij richt de Limburger zich op de Tour de France, maar echt voortvarend gaat het herstel voorlopig niet. In de Dauphiné hoopt Dumoulin het vertrouwen in het gewricht terug te winnen zodat hij voor een goede klassering in de Tour kan gaan.