Eerst temperaturen, dan pas mag De Kort boodschappen doen in Andorra

Door Daniël Dwarswaard Net als al die andere sporters zit ook wielrenner Koen de Kort opgesloten in het buitenland. De renner van Trek-Segafredo woont in Andorra, op de grens tussen Frankrijk en Spanje. Ook daar mag niemand naar buiten. Het normaal zo toeristische skioord is leeg.

Zijn eigen restaurant moest ook op slot. Boodschappen doen is zijn enige ‘uitje’. ,,Maar dat is nogal een onderneming’', zegt hij. ,,Iedereen moet zich bij de ingang laten temperaturen. Zonder koorts kun je naar binnen, maar dat gaat dus heel geleidelijk. Na elke klant wordt de kassa ontsmet en kan de volgende klant afrekenen. Omdat het hier steeds stiller wordt, gaat het er in de supermarkten ook rustig aan toe en zijn alle artikelen gewoon voorradig.’’

Parijs-Roubaix

De Kort zit in een whatsapp-groep met andere profrenners die in de buurt wonen. Met wie hij ook regelmatig traint. Onder meer de gebroeders Yates, Dan Martin, Robert Gesink, Jack Haig en Amund Grøndahl Jansen. ,,We waren het eigenlijk wel snel eens dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Dat vond ik wel mooi om te zien. Het zijn gekke tijden. Ik neem nu wat pauze, eigenlijk alsof het seizoen net is afgelopen en we langzaam weer gaan opbouwen naar een nieuw wielerjaar. Als het aan mij ligt gaan we in het najaar alsnog klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden. Daar ben ik een voorstander van. Maar hopelijk wordt alles eerst weer snel normaal.’’