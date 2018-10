Eerste arts bij gevallen De Jongh: 'Hij was snel behoorlijk helder'

Omringd door Catalaanse agenten en brandweermannen was de Brabander de eerste arts ter plekke en verleende hij, in zijn wieleroutfit en in afwachting van de ambulance en traumahelikopter, eerste hulp. ,,Ik zag op Twitter de oproep van zijn vrouw om naar Steven te zoeken. Als oud-militaire arts kom je dan direct in actie. Het was heel serieus, iemand die mogelijk al urenlang langs de weg ligt, buiten bewustzijn of verward, misschien met ernstige verwondingen, die moet zo snel mogelijk worden gevonden, ook zodat hij niet onderkoeld raakt."