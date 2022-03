Eerste fietsrit op de weg van Egan Bernal na horrorcrash: ‘De gelukkigste dag van mijn leven’

Derde in Milaan-San Remo Mathieu van der Poel is terug, en hoe: ‘Een betere bevesti­ging is er niet’

Een rentree zoals die past in zijn oeuvre. Na maanden zonder wedstrijden werd Mathieu van der Poel derde in wielermonument Milaan-San Remo, gewonnen door de Sloveen Matej Mohoric. Maar het allerbelangrijkste: de rug hield het. ,,Dit is veelbelovend.’’

20 maart