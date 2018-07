Eerste Tour-succes Degenkolb na chaotische kasseienrit

Tour de FranceJohn Degenkolb heeft de negende Tour-etappe gewonnen. De Duitser van Trek-Segafredo was na een chaotische rit over kasseien zijn twee Belgische medevluchters Greg Van Avermaet en Yves Lampaert de baas in de sprint in Roubaix. Van Avermaet verstevigde hiermee wel zijn gele trui. Voor Degenkolb is het zijn eerste ritzege ooit in de Tour de France.