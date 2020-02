Eindzege Evenepoel in Ronde van San Juan

De dagzege in Argentinië was voor de Colombiaan Fernando Gaviria. Die haalde het na 141,3 km op een lokaal circuit in een groepssprint voor de Slovaak Peter Sagan (Bora-hansgrohe) en zijn landgenoot Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step).

Voor Evenepoel is het de tweede rittenkoers die hij wint. Vorig jaar was hij de beste in de Ronde van België. Op de erelijst in San Juan volgt Evenepoel de Colombiaan Winner Anacona op. ,,Ik heb vandaag mijn job gedaan, de eindzege was toch al bijna binnen. Het was een fantastische week”, zei Evenepoel in een eerste reactie.