Elke zege telt, zelfs in spookkoers Parijs-Nice

Benoot soleert naar zege in voorlaat­ste rit Pa­rijs-Ni­ce

13 maart Tiesj Benoot heeft de zesde en voorlaatste etappe in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Belgische renner van Team Sunweb kwam na 161,5 kilometer alleen aan in Apt, voor zijn Australische ploeggenoot Michael Matthews en de Colombiaan Sergio Higuita (EF Education First).