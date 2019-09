Er zijn natuurlijk ook andere kanshebbers dit WK...

De WK wielrennen kent Mathieu van der Poel als grote favoriet. Maar hij is natuurlijk niet de enige kanshebber. Wie zijn de grootste concurrenten van de Nederlander in Yorkshire? Een overzicht.

Door Jesse van Someren

Julian Alaphilippe (27) – Frankrijk

Noem naast Van der Poel een andere renner die heuvelop een verschroeiende demarrage of sprint in de kuiten heeft en je komt al gauw uit bij Julian Alaphilippe. De Fransman beleeft een succesvol seizoen, waarin hij onder meer zegevierde in klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. De afgelopen Tour de France pakte hij twee etappes en deed hij verrassend tot het einde mee om de eindwinst. Na 16 dagen gele trui verloor hij zijn eerste positie in de voorlaatste bergetappe.

Dit seizoen kwam Alaphilippe al twee keer in een finale met Van der Poel terecht. In de Brabantse Pijl moest de 27-jarige Fransman zijn meerdere al erkennen in de Nederlander, die hem klopte in de sprint. Vier dagen later leek Alaphilippe in de Amstel Gold Race met de Deen Jakob Fuglsang te gaan sprinten om de zege, maar in de laatste kilometer werd hij alsnog bij de kraag gevat door winnaar Van der Poel.

Volledig scherm Julian Alaphilippe. © BELGA

De afgelopen twee jaar eindigde Alaphilippe met een 8ste (2018 in Innsbruck) en een 10de plek (2017 in Bergen) in de top 10 van het WK. Dit jaar krijgt hij met onder anderen Rémi Cavagna en Tony Gallopin een sterke Franse ploeg met zich mee.

Michael Matthews (29) – Australië

Dit jaar is niet het beste uit zijn carrière, maar met zijn recente overwinning in de Grand Prix de Quebec toonde Michael Matthews aan dat het met de WK-vorm wel goed zit. De Australiër beleefde in het verleden al meerdere goede resultaten op het WK, met als uitschieter een gouden plak in de ploegentijdrit met Sunweb (2017). Individueel kwam hij met een tweede (2015), derde (2017) en vierde plek (2016) al behoorlijk dicht bij de regenboogtrui.

Mochten Van der Poel en bondscoach Koos Moerenhout bondgenoten zoeken voor een eventuele (massa)sprint, kunnen ze het best bij Matthews en de Australiërs aankloppen. Met namen als die van wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis en Luke Durbridge beschikt Matthews over tempobeulen.

Peter Sagan (29)

Peter Sagan zette in 2015, 2016 en 2017 een indrukwekkende reeks neer, door drie keer op rij de regenboogtrui te veroveren. Dit seizoen won de Slowaak onder meer zijn twaalfde etappe in de Tour de France en nam hij voor de zevende keer de groene trui mee naar huis. Twee weken geleden toonde hij net als Matthews zijn vorm in Canada, door achter de Australiër naar plek twee te sprinten in Quebec.

Sagan kan, net als Van der Poel, op meerdere manieren wereldkampioen worden. Bij het WK van 2015 in Richmond plaatste hij een demarrage op de laatste steile klim van de dag, om vervolgens solo naar de streep te rijden. Een jaar later hield hij zich perfect staande in de waaiers van Doha, om Mark Cavendish en Tom Boonen in de sprint achter zich te houden. In Bergen dompelde hij twee jaar geleden het Noorse thuispubliek in rouw, door in een millimetersprint Alexander Kristoff van de wereldtitel af te houden.

Alexey Loetsenko (27) - Kazachstan

Geen Vuelta, Canada of Groot-Brittannië voor Alexey Loetsenko, de Kazach koos de afgelopen weken voor een WK-voorbereiding in Italië. Daar won hij in een paar dagen tijd zowel de Coppa Sabatini als de Memorial Marco Pantani. Verder won Loetsenko dit jaar onder meer de Ronde van Oman, de Arctic Race of Norway en een etappe in de Tirreno, nadat hij de overwinning nog bijna weg gaf door een val.

Volledig scherm Alexey Loetsenko. © Cor Vos

Loetsenko heeft een aardige sprint, maar zal liever solo dan met Van der Poel naar de streep rijden. De Kazach, in 2012 nog wereldkampioen bij de beloften, eindigde één keer in de top 10 van het WK bij de profs. In 2017 werd hij negende.

Philippe Gilbert (37) – België

Een nieuwe wereldtitel zal de imposante carrière van Philippe Gilbert niet maken of breken, maar de 37-jarige Waal is na zijn indrukwekkende optreden in de voorbije Vuelta (2 etappezeges) ‘gewoon’ weer een van de favorieten. Gilbert weet hoe het is om wereldkampioen te worden. Hij trotseerde op het WK van 2012 in Valkenburg ‘zijn’ Cauberg om de concurrentie pas weer na de finish terug te zien.