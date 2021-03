Eran Zahavi maakt 60.000ste eredivisiedoelpunt

Sensatie David Dekker over vader Erik: ‘Hij heeft mij altijd geholpen, maar nooit gepusht’

24 februari David Dekker (23), zoon van Erik, debuteert in de UAE Tour indrukwekkend in het profpeloton. Hij werd vandaag weer tweede in een sprint met wereldtoppers. Morgen rijdt hij in de groene puntentrui. Over zijn vader: ,,Op een heel fijne manier beleven we samen mijn carrière.’’