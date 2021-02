Europees kampioene Alvarado verslaat wereldkampioene Brand in besneeuwd Lille

In totaal eindigde liefst acht Nederlandse vrouwen in de top-tien: Annemarie Worst kwam als vijfde over de finish, Inge van der Heijden werd zesde, Fem van Empel zevende, Manon Bakker achtste en Yara Kastelijn negende.

Volgende week is de laatste veldrit in de X20-serie, een klassement dat wordt gebaseerd op tijd. Brand, die naar eigen zeggen voor het eerst een wedstrijd in de sneeuw reed, verdedigt dan in Brussel een voorsprong van 41 seconden op Betsema. Alvarado staat derde in het klassement, maar lijkt met een achterstand van ruim vier minuten kansloos voor de eindzege.



De wereldkampioene stelde een dag eerder in Middelkerke al de eindzege in de Superprestige veilig. Ze eindigde daar als derde, achter winnares Betsema en Alvarado.