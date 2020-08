Evenepoel en Jakobsen steunen elkaar na crashes: ‘Wielersport nog niet klaar met ons’

Nederlandse ploeggenoot Fabio Jakobsen werkt ondertussen ook verder. Hij maakte een zware val in de Ronde van Polen en liep meerdere breuken op in zijn gezicht.



,,The Wolfpack geeft nooit op”, postte Evenepoel. ,,Ik doe mijn best, net als jij maatje. Sterke beer!”, stuurde hij. Jakobsen reageerde vanmorgen: ,,Blijven vechten maat, ik ben trots op je eerste stappen.” Waarop Evenepoel weer antwoordde: ,,Het is afzien, maar jij hebt me iets geleerd dat ik niet in mij had. Het feit dat zowel jij als ik nog leven betekent dat de wielersport nog niet klaar is met ons.”