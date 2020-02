Evenepoel geeft visitekaartje af in de Ronde van de Algarve

Niet-klimmer Fabio Jakobsen wist bij de start van de tweede etappe al dat hij zijn leiderstrui kwijt zou raken. De rit van Sagres naar de Alto de Fóia was op voorhand al door de klimspecialisten aangestipt om de benen te testen. Ook Mathieu van der Poel deed op de 7,4 kilometer lange slotklim wat hardheid op door zo lang mogelijk het peloton te volgen, maar met nog vier kilometer te gaan moest hij de uitgedunde groep laten gaan.



Niet veel later viel Miguel Angel Lopez aan. De Astana-renner zette de boel op scherp, maar geraakte niet weg. Ook een aanvalspoging van Simon Geschke (CCC) draaide op niets uit. Op dat moment was het wachten op een versnelling van het wonderkind Evenepoel. Met nog minder dan 500 meter te gaan ging hij op de pedalen staan en kon niemand Evenepoel volgen. Schachmann kwam nog in de buurt, maar kon niet voorkomen dat Evenepoel gouden zaken deed in het klassement en de leiderstrui overnam van zijn ploegmaat Jakobsen.