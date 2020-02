Evenepoel in stijl naar eindzege Ronde van de Algarve

Evenepoel, die vorig jaar in Alkmaar de Europese titel tijdrijden veroverde en bij de WK zilver pakte op dit onderdeel, won begin dit jaar al de Ronde van San Juan. De Belg bewees ook in de Algarve zijn klasse. Hij won bergop de tweede etappe en nam toen de gele leiderstrui over van zijn Nederlandse ploeggenoot Fabio Jakobsen, die in de sprint de eerste rit had gewonnen.



De Belg raffelde de tijdrit vanmiddag af in 24 minuten en 7 seconden. Evenepoel was daarmee 10 seconden sneller dan wereldkampioen Rohan Dennis. In het eindklassement had hij 38 seconden voorsprong op de Duitser Maximilian Schachmann en 39 tellen op de Colombiaan Miguel Ángel López, een dag eerder winnaar van de vierde etappe. Bauke Mollema eindigde op de achtste plaats, op 1.31 van de Belgische winnaar. Mathieu van der Poel speelde geen rol van betekenis in het klassement.



,,Ik ben 20 kilometer vol gas gegaan”, zei Evenepoel. ,,De communicatie met de ploegleidersauto verliep perfect. Ik wist alles: iedere bocht, ieder gat in de weg. Ik ben heel blij.” De Belg wil zich laten zien in de voorjaarsklassiekers en debuteert daarna de Ronde van Italië. ,,Ik steek nog niet in mijn beste vorm, maar ik ben op de goede weg. Over twee maanden moet ik er klaar voor zijn. Ik doe het stap voor stap, wedstrijd voor wedstrijd. Nu komt eerst de Tirreno.”