Evenepoel kiest voor Giro, geen Luik-Bastenaken-Luik

Voor de uitbraak van het coronavirus had Evenepoel zijn zinnen op beide wedstrijden gezet. Dat is niet mogelijk, zo bleek dinsdag toen de nieuwe wielerkalender werd vrijgegeven. Luik-Bastenaken-Luik valt op 4 oktober, tegelijkertijd met de tweede etappe van de Giro.



,,Remco zal dit najaar de Giro rijden. We willen op dat gebied niet afwijken van zijn programma", vertelt zijn ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step bij Sporza. "Het is wel intriest dat hij daardoor niet kan meedoen aan Luik-Bastenaken Luik. Maar Remco is nog maar 20. Stel je voor dat hij al 37 was. Dan was dat iets anders geweest."