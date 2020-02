Evenepoel verbijstert wielertoppers: ‘Die jongen is buitengewoon’

Want inmiddels heeft Evenepoel in nauwelijks één seizoen een palmares bijeen gefietst waar menig prof een loopbaan lang voor moet zwoegen. Ritzege én eindklassement in de Ronde van België, Clásica San Sebastián, het EK tijdrijden, ritzege én eindklassement in de Ronde van San Juan en nu dus een bergrit in de Ronde van de Algarve.

,,We weten van vorig jaar dat Evenepoel een ongelofelijk talent is”, sprak oud-Tourwinnaar Geraint Thomas nadat hij op meer dan een minuut van de ontketende Belg over de finish was gebold. ,,En we wisten dat hij hier bij de favorieten hoorden. In die zin is het geen verrassing. Dit is een klim waarop je moeilijk vanaf de voet kan aanvallen. Het gaat heel geleidelijk omhoog, het is een tempoklim. Maar soms is het op zo’n klim moeilijker om kracht te ontwikkelen dan op van die steile beklimmingen. Maar als je in de buurt van de top komt, wanneer iedereen ongeveer op de limiet zit, én je hebt goeie benen, dan kan je gaan. Dit toont gewoon dat Evenepoel in goede conditie is. Knap, want dit was een stevige rit en we hebben goed doorgetrapt.”