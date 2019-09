Ewan sprint naar zege in natte Brussels Cycling Classic

Favoriet Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) kende materiaalpech op zo'n acht kilometer van de streep en kon niet meestrijden om de zege in de Belgische semi-klassieker.



In de sprint van een zeer uitgedund peloton ging titelverdediger Ackermann vroeg aan, maar in de laatste meters ging Ewan over de Duitser heen om de zege te grijpen in Brussel. Ackermann eindigde nog wel als tweede, voor Jasper Philipsen (UAE Team Emirates).



Ewan won in de Tour de France drie etappes. Ook in de Giro d‘Italia was het raak: daar won de 25-jarige renner van Lotto-Soudal twee ritten. De Brussels Cycling Classic is de tiende zege in totaal van het seizoen voor Ewan. Na afloop liet Ewan weten dat zijn zege in Brussel zijn laatste wapenfeit van zijn seizoen is: hij zal dit jaar niet meer in actie komen.