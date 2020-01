Ewan sprint voor eigen publiek naar ritzege in Tour Down Under

Voor de 25-jarige Ewan, bij de finish aangemoedigd door zijn vrouw en dochter, was het zijn achtste ritzege ooit in de Tour Down Under. Hij is na de tweede rit, die slechts 135 kilometer lang was, de nieuwe leider in het algemeen klassement. ,,Ik ben heel erg blij, zeker na alles wat er op de eerste dag is gebeurd, toen we er niet bij waren in de finale. We hebben er maandag na de eerste etappe een uur over gepraat. Ik heb mijn ploeggenoten verteld dat ik, als ik deze etappe wilde winnen, ik al hun hulp nodig had."