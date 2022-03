‘Extra snokken’ helpen Merlier in Brugge - De Panne aan winst na millimetersprint met Groenewegen

Tim Merlier heeft Brugge - De Panne op zijn naam geschreven. De Belg was de snelste in een massasprint. Dylan Groenewegen redde het net niet, zo stelde de jury na het bekijken van de finishfoto.

Waar wind nog wel eens voor opwinding wil zorgen in Brugge - De Panne, was daar vandaag geen sprake van. Het lenteweer zorgde ervoor dat het peloton de vroege vlucht van drie renners zonder problemen binnen schot kon houden. Met flink wat topsprinters in het peloton, zagen veel ploegen een massasprint wel zitten. En die kwam er dus ook.

Net voor de laatste kilometer kwam Pascal Ackermann ten val. De Duitser won vijf dagen geleden de Bredene Koksijde Classic, maar speelde vandaag dus geen rol van betekenis. Het was Olav Kooij die vroeg aan ging en zag hoe Merlier rechts en Groenewegen links van hem passeerden. Uiteindelijk bleek de Belg van Alpecin-Fenix net de snelste. Vorige week was hij al de beste in Nokere Koerse.

‘Terechte winnaar’

Merlier mocht niet klagen dat Kooij hem voldoende ruimte liet om te passeren: ,,Daar was ik op aan het wachten. Ik twijfelde misschien een halve seconde te lang, maar uiteindelijk was het een mooie sprint zij aan zij met Dylan. Ik dacht dat ik hem had, maar hij kwam nog eens terug en ik moest er nog eens extra aan snokken.”

Groenewegen won dit jaar al wel twee ritten in de Ronde van Saudi-Arabië. Hij kwam ten val in de tweede etappe van Parijs-Nice en ging niet meer van start voor de vijfde rit van die wedstrijd. ,,Tim duwt zijn wiel net iets eerder over de lijn, dan ben je de terechte winnaar", was de Amsterdammer in De Panne nuchter in zijn commentaar.

Bekijk hieronder de uitslag van Brugge - De Panne

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hayter wint tweede etappe Coppi e Bartali, aanval Van der Poel

Ethan Hayter heeft de tweede etappe van de Italiaanse wielerweek Coppi e Bartali gewonnen. De 23-jarige Engelsman van Ineos Grenadiers was de sterkste op een steil klimmetje van zo’n 800 meter op weg naar de finish in Longiano.

De Italiaan Matteo Sobrero eindigde als tweede, vlak voor de Brit Ben Tulett. Eddie Dunbar, een Ierse ploeggenoot van Hayter, heeft de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Mauro Schmid, de Zwitserse winnaar van de eerste etappe.

Volledig scherm Mathieu van der Poel (met rood-wit-blauwe mouwtjes) in het spoor van zijn ploeggenoten. © photo: Cor Vos

Van der Poel kon zich niet bemoeien met de ritzege. Hij ging twee keer in de aanval maar kwam kracht tekort in de finale van de rit over 165 kilometer van Riccione naar Longiano. Van der Poel verklaarde voor de etappe dat het klassement niet zijn doel is. “Ik wil niet iedere dag alles uit de kast halen”, zei hij. “Ik houd rekening met de klassiekers die eraan komen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Iljo Keisse voert namens Quick-Step Alpha Vinyl het peloton aan. © BELGA