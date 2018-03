Favoriet Hoogland uit sprinttoernooi

Beukeboom stelt teleur op achtervolging

20:59 Dion Beukeboom heeft zich bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn op de individuele achtervolging niet kunnen mengen in de strijd om de medailles. De 29-jarige Amsterdammer, die later dit jaar een aanval doet op het werelduurrecord van Bradley Wiggins, kwam tot een tijd van 4.23,083 over 4 kilometer. Daarmee werd hij slechts twaalfde.