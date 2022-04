Fotofinish beslist Amstel Gold Race: Kwiatkowski blijft reeds gefeliciteerde Cosnefroy nipt voor

De 56ste editie van de Amstel Gold Race werd na een zenuwslopende finale beslist. Cosnefroy begon de sprint, maar zag Kwiatkowski langszij komen. Beiden gooiden hun fiets naar de meet. De koersradio riep Cosnefroy tot winnaar uit, maar na het bekijken van de finishfoto bleek hij toch met een banddikte geklopt te zijn door Kwiatkowski.

Voor de 31-jarige Kwiatkowski is het de tweede keer dat hij de Amstel Gold Race wint. De 31-jarige Pool die in 2014 de wereldtitel veroverde, was al de beste in 2015.

De ontknoping was vergelijkbaar met de editie van vorig jaar. Toen werd de Belg Wout van Aert op basis van de finishfoto aangewezen als winnaar ten koste van Tom Pidcock. Nu kon Ineos dankzij Kwiatkowski wel juichen.

,,Ik was eerst heel teleurgesteld, want het ging alleen om de zege. Na de fotofinish bleek ik gelukkig toch de winnaar”, reageerde Kwiatkowski. ,,Iedereen rekende op mij. Cosnefroy deed het meeste werk en het was niet aan mij om het gat groter te maken omdat ik Tom nog achter me had. We konden nog op verschillende manieren winnen.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel zag een late aanval niet beloond worden. © BELGA

Schelling in vroege vlucht

Ide Schelling was de Nederlander in de vroege kopgroep van zes die rond de 4 minuten voorsprong kreeg. Maar toen de zone rond de Gulpenerberg naderde, een verwacht breekpunt op zo’n 50 kilometer voor de streep, werd de marge snel kleiner. De Belg Nathan Van Hooydonck was in de groep de vertegenwoordiger van Jumbo-Visma.

Op de Kruisberg liet Ineos Grenadiers zich met vier man voorop zien. Dylan van Baarle was een van hen, Net als Pidcock, de nummer 2 van vorig jaar. Op de Eyserbosweg werd de laatste vroege vluchter ingelopen.

Met ook oud-winnaar Kwiatkowski en de Brit Ben Turner dunde Ineos de groep verder uit. Op de Keutenberg versnelde Benoot en bleven er elf man over onder wie Van der Poel, de Deen Kasper Asgreen en de Australiër Michael Matthews. Ineos was als enige ploeg dubbel vertegenwoordigd: Pidcock en Kwiatkowski.

Volledig scherm Benoît Cosnefroy drinkt de teleurstelling weg op het podium. © BELGA

Late poging Van der Poel

Op de Cauberg bleef de strijd uit. Maar bij het ingaan van de slotronde, met nog de Geulhemmerberg en de Bemelerberg te beklimmen, was Kwiatkowski de eerste aanvaller. Op de voorlaatste klim maakte Cosnefroy de sprong naar de kop van de wedstrijd.

De koplopers begonnen met een voorsprong van 20 seconden aan de beklimming van de Bemelerberg en hielden ook daarna stand. Van der Poel deed wat pogingen het gat te dichten, net als Tiesj Benoot. Maar zij konden niet voorkomen dat Kwiatkowsi en Cosnefroy mochten gaan spinten om de zege.

Van der Poel, die de editie van 2019 op spectaculaire wijze won, greep uiteindelijk net naast een podiumplaats. Hij finishte als vierde achter Jumbo Visma-renner Benoot. Viervoudig winnaar Philippe Gilbert, die zijn laatste Amstel Gold Race reed, kwam niet in het stuk voor.

