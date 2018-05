Froome 24ste renner met leiderstrui in alle grote rondes

Froome won niet alleen de voorlaatste bergrit in de Giro, maar hij veroverde ook de roze leiderstrui. Hij werd daarmee de 24ste wielrenner die in alle grote rondes de leiderstrui om zijn schouders heeft gehad.



De kopman van Sky heeft thuis al een flinke hoeveelheid gele en rode truien liggen. Froome won vier keer de Tour de France en vorig jaar voor het eerst de Ronde van Spanje, al loopt er nog altijd een onderzoek naar aanleiding van de hoge dosis salbutamol die tijdens die Vuelta bij hem werd aangetroffen. In afwachting van de uitkomst van dat onderzoek mag Froome gewoon blijven koersen. Hij kon zich daarom in Bardonecchia voor het eerst in de roze trui laten hijsen.



Eerder in deze Giro werd Rohan Dennis de 23ste renner die in alle grote rondes (Giro, Tour en Vuelta) aan de leiding heeft gestaan van het algemeen klassement. De verzameling roze, gele en rode truien van Froome bestaat nu uit tachtig stuks. Alleen Eddy Merckx (201), Bernard Hinault (125), Jacques Anquetil (110) en Miguel Indurain (93) hebben meer leiderstruien in de kast hangen.