Froome aast op Tour-Giro combinatie

Mocht Froome in mei van volgend jaar de Giro op zijn naam schrijven, dan is hij houder van zowel de gele trui in de Tour de France, de rode trui in de Vuelta als de roze in de Ronde van Italië.



Het winnen van de Vuelta in augustus van dit jaar, slechts een paar weken na zijn vierde eindzege in de Tour, heeft Froome het vertrouwen gegeven dat het winnen van meerdere grote rondes in een seizoen mogelijk is, zo schrijft The Times.



De 32-jarige Brit is sinds 2010 niet aan de start van de Giro verschenen. De organisatie hoopt op een clash tussen Froome en de titelverdediger in Italië, Tom Dumoulin. De Nederlander geldt als de grootste bedreiging van een ‘dubbel’ voor Froome. ,,Ik heb contact gehad met de teams van Froome, Dumoulin en ook Nibali. Ik hoop dat ze allemaal komen. Mijn droom is om de nummers één en twee van alle drie de grote rondes van 2017 aan de start te krijgen,’’ aldus Girobaas Mauro Vegni. Het parkoers van de Giro wordt aan het einde van de maand officieel bekendgemaakt.