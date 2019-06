Froome bij kennis na geslaagde operatie van zes uur

Ploegarts Richard Usher was tevreden na de operatie, waarin Froome werd geholpen aan de meerdere breuken in elleboog, bekken en bovenbeen. ,,De operatie, die zes uur duurde, is succesvol verlopen. Hij is vanmorgen ontwaakt en meteen weer onderzocht, onder anderen door een orthopedisch specialist en de chirurg. Beiden zijn tevreden met hoe het nu met Chris gaat.”



Team Ineos laat weten dat Froome ‘overweldigd’ is door de vele steunbetuigingen uit de hele wereld. Hij zal vrijwel zeker in de komende dagen zelf van zich laten horen.