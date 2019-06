Froome komt met bemoedigende woorden vanuit zijn ziekenhuisbed

,,Allereerst wil ik iedereen enorm bedanken voor de enorme steun die ik heb gekregen na de crash. Het is een zware tijd, maar ik haal erg veel motivatie uit alle steun die ik de laatste dagen heb mogen ontvangen. Het is hartverwarmend en ik had dit nooit verwacht", start Froome. ,,Ik wil ook graag mijn team bedanken, vooral teamarts Richard Usher en zijn medische staf. Zij hebben uitstekend werk verricht sinds de crash. Daarnaast wil ook iedereen van het ziekenhuis, de artsen en de chirurgen bedanken. Zij zijn boven zichzelf uitgestegen in geval van nood. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik weet dat ik erg veel geluk heb gehad en ik weet dat ik veel te danken heb aan alle medici.”



,,Hoewel dit een enorme stap terug is, wil ik vooral vooruit kijken. Er is een lange herstelperiode aanstaande, maar die start nu en ik ben volledig gefocust om zo sterk mogelijk terug te komen. Ik wil mijn vrouw Michelle en mijn familie ook bedanken. Hun liefde en steun motiveren me om zo snel mogelijk weer terug te keren.”



Door de afwezigheid van Froome zullen Welshman Geraint Thomas en de Colombiaan Egan Bernal de ploeg waarschijnlijk aanvoeren in de Tour, die op 6 juli in Brussel van start gaat.