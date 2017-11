Froome rijdt in 2018 Giro, Dumoulin weet het wel maar zegt het niet

Chris Froome heeft vandaag via een videoboodschap bekendgemaakt dat hij in 2018 de Ronde van Italië zal rijden. Dat deed de renner van Sky tijdens de presentatie van het routeschema in Milaan.

De Brit, viervoudig winnaar van de Tour de France, nam voor het laatst in 2010 deel aan de Giro.

Froome combineerde de afgelopen jaren de Tour met deelname aan de Ronde van Spanje. Dit jaar won hij beide rittenkoersen. De komst van Froome uitgerekend volgend jaar is opmerkelijk. Met een nieuwe Tourzege schaart hij zich onder de recordwinnaars Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Eddy Merckx, die allen vijf keer wonnen. Lance Armstriong deed dat zelfs zeven keer, maar werd geschrapt van de erelijst nadat zijn dopinggebruik was aangetoond. De Giro rijden voorafgaand aan de Tour bleek de afgelopen jaren voor onder anderen Alberto Contador en Nairo Quintana te veel gevraagd.

,,Ciao allemaal. Ik kijk ernaar uit jullie allemaal te zien bij de start van de Ronde van Italië van volgend jaar'', luidde de korte boodschap van Froome, die de Giro twee keer reed: in 2009 werd hij 32e. Het jaar erop, zijn eerste bij Sky, werd hij in de negentiende etappe uit koers gehaald omdat hij te lang aan een motor had gehangen tijdens de beklimming van de Mortirolo. Pas enkele jaren later groeide hij uit tot de beste ronderenner van zijn tijd.

Zijn ploeg meldde dat Froome erin hoopt te slagen drie grote rondes op rij te winnen. Froome kan pas de derde renner in de historie worden die dat lukt. ,,Het is een unieke situatie voor mij. Met zeges dit jaar in de Tour en Vuelta op zak kan ik nu in de Giro mijn derde grote ronde op rij winnen. Het is een enorme uitdaging'', aldus Froome.

Dumoulin

Tom Dumoulin moet nog beslissen of hij meedoet aan de Giro: ,,Ik weet het al, maar ik ga het nu niet zeggen. Maar we maken het pas bekend op de ploegpresentatie op 4 januari. Tot die tijd kunnen we nog een beetje sleutelen aan het programma en blijft het stil'', vertelde de renner van Sunweb.