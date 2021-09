Ganna verpest volksfeest bij WK tijdrijden in Vlaanderen: Van Aert verslagen na secondenspel

Ganna na zege: ‘Werd wakker met droom om te winnen’



Ganna wist niet of hij in topconditie van start zou gaan bij de tijdrit van de WK wielrennen in Vlaanderen. ,,Maar ik werd vanochtend wakker met een goed gevoel in de benen en in mijn hoofd wilde ik winnen. Het verdedigen van deze titel was echt belangrijk voor me”, zei de Italiaan na zijn tweede goud op de tijdrit.



Ganna zei dat zijn benen na een kort trainingskamp op hoogte nog niet goed waren tijdens het Europees kampioenschap ruim een week geleden. ,,Maar mijn conditie is in een week heel erg vooruitgegaan.”



De wereldkampioen bedankte zijn Belgische concurrenten Van Aert en Evenepoel, die hem gemotiveerd hadden om zich nog meer te verbeteren. ,,We hebben veel respect voor elkaar en voor mij is het geweldig om te winnen in hun land. Sorry daarvoor, maar ik werd wakker met de droom om te winnen en deze trui te behouden.”