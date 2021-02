Ganna wint tijdrit UAE Tour, Pogacar nieuwe leider na exit Van der Poel

Ganna legde de 13 kilometer over het Al Hudayriyat-eiland bij Abu Dhabi af in 13 minuten en 56 seconden. Hij boekte zijn achtste overwinning op rij in een tijdrit.



David Dekker startte als leider in het algemeen klassement als laatste, maar de neoprof raakte de rode trui zoals verwacht kwijt. De 23-jarige sprinter van Jumbo-Visma moest de leiding afstaan aan de Sloveense Tourwinnaar Tadej Pogacar. Dekker mocht in het rood rijden omdat Van der Poel, gisteren winnaar van de openingsetappe, zich met zijn ploeg Alpecin-Fenix vanmorgen terugtrok uit de Ronde van de Emiraten vanwege een positieve test bij een teamlid. Van der Poel en zijn teamgenoten zitten voorlopig in isolatie, in afwachting van extra coronatests.