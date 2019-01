Geen enkel parkoers boezemt Dumoulin nog angst in

Jungels voor derde keer aan start in Giro

3 januari Bob Jungels doet dit jaar opnieuw mee aan de Ronde van Italië. De 26-jarige Luxemburger van Quick-Step eindigde de vorige twee keer in de top tien van de eindstand. In 2016 finishte Jungels als zesde en en jaar later werd hij achtste en won toen de vijftiende etappe naar Bergamo.