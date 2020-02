Geen hoofdrol veldrijdster Van der Heijden bij beloften

Van start tot finish Sensatione­le Van der Poel soleert onbedreigd naar derde wereldti­tel veldrijden

16:21 Van start tot finish leidde de oppermachtige Mathieu van der Poel in de Zwitserse modder, op weg naar zijn derde wereldtitel veldrijden bij de elite. Na amper een ronde gereden te hebben was de man in het oranje vertrokken, om door niemand meer teruggehaald te worden.