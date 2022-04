Geen Parijs-Roubaix voor favoriete Marianne Vos na positieve coronatest: ‘Mijn wereld stortte even in’

Vos eindigde vorig jaar als tweede in de wielerklassieker, die vandaag voor de tweede keer op het programma staat. Lizzie Deignan kwam bij de eerste editie als eerste over de streep. In gesprek met deze website blikte Vos nog vooruit op de wielerklassieker. De allereerste ontmoeting met de kasseien in Noord-Frankrijk bleek voor haar liefde op het eerste gezicht.



,,De teleurstelling is enorm", zegt ze op de website van Jumbo-Visma. ,,Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in. Maar ik sta achter het beleid van de ploeg. Je moet met je gezondheid geen risico’s nemen. Ik ga naar huis, ik neem rust en ik hoop dat ik me goed blijf voelen.”



Het peloton zal rond 12.30 uur vertrekken, zonder de 34-jarige kanshebber Vos. Ploeggenotes Romy Kasper, Coryn Labecki, Linda Riedmann, Teuntje Beekhuis en Riejanne Markus testten allemaal negatief en kunnen wel meedoen.