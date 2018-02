Geen rondemissen meer in voorjaarskoersen België

,,Er worden inderdaad geen kussen meer gegeven en ook de bloemen verdwijnen”, vertelt Maja Leye, voorheen rondemis, bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. ,,Verder verandert er eigenlijk niet veel. Alles zal wat strakker en frisser zijn en er is nog altijd champagne. En uiteraard blijft de trofee er ook", aldus Leye die vanaf nu Master of Ceremony is en de renners wel naar het podium begeleidt. ,,Het past in de tijdsgeest dat de missen verdwijnen. Of de #metoo-campagne er iets mee te maken heeft, kan ik niet zeggen.”