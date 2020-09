Gelderlander-wielerspel nadert ontknoping: Wie ligt er op kop na historische tijdrit?

Bernal ontbreekt in Colombiaan­se WK-selectie

16 september Egan Bernal is niet geselecteerd voor het WK wielrennen, dat van 24 tot 27 september in het Italiaanse Imola plaatsvindt. De kopman van de Ineos-ploeg, die vandaag afstapte in de Tour de France, staat niet op de lijst die gisteren werd vrijgegeven door de Colombiaanse wielerbond.