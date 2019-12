‘Geshockeerde’ wielrenner Dlamini herstelt in ziekenhuis van hardhandige arrestatie

,,Ik moet nog altijd bekomen van wat er gebeurd is. Het was een heel shockerende ervaring", schrijft de renner van NTT, voorheen Dimension Data. "Ik wil eerst iedereen bedanken voor de vele berichtjes. Ik ben onder de indruk dat zoveel mensen me steunen over de hele wereld, vooral dan in de wielerwereld."



Dlamani werd tijdens een trainingsrit aangehouden door de ordediensten van het nationale park. Toen hij volgens de handhavers geen bewijs van betaling kon voorleggen, werd zijn arm gebroken. ,,Ik heb een operatie ondergaan aan mijn arm. En ze hebben me verteld dat die goed verlopen is. Maar de chirurg kan nog niet zeggen hoelang het herstel zal duren. Het is dus nog moeilijk om te bepalen wanneer ik weer op de fiets zal zitten."



De vijf parkwachters die betrokken waren bij de arrestatie zijn voorlopig op non-actief gesteld.