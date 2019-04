Gesink breekt sleutelbeen en bekken bij val, geen Giro d’Italia

Engels had de val van Gesink niet gezien, maar trof de renner langs de kant van de weg aan. ,,Hij werd omhooggehouden en kon niet steunen op zijn rechterbeen. Uiteindelijk stopte een ambulance enkele meters verderop, maar hij kreeg het niet voor elkaar om ondersteund door ons daarnaartoe te lopen. Toen hebben ze hem ingeladen. Hij had verschrikkelijk veel pijn.”



Gesink moest in de Ronde van Italië een belangrijke steunpilaar zijn voor kopman Primoz Roglic. ,,Hij is zeker een belangrijke ondersteunende man voor in de bergen, maar met zijn ervaring ook voor de groep”, zei de ploegleider.



Over de precieze ernst van de verwondingen kan de ploeg nog niets zeggen. ,,We weten ook niet of er een operatie volgt of niet. Dat moet nog blijken.”.