Gesink geeft op met knieklachten in Catalonië

Gesink keerde dit jaar in de Tour Down Under terug na een lange herstelperiode. In de Tour de France van vorig jaar had hij bij een val een breuk in een van de onderste ruggenwervels opgelopen, waardoor de Achterhoeker lang een corset moest dragen. Dit seizoen wil hij zowel de Giro d'Italia als de Tour rijden. De Italiaanse rittenkoers begint op 4 mei in Jeruzalem.