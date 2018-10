Gesink maakt rentree in Ronde van Emilië na sleutelbeenbreuk

Gesink moest het recente WK op de weg in Innsbruck aan zich voorbij laten gaan na een ongeluk eind augustus tijdens een trainingsrit in de Verenigde Staten. Hierbij brak hij twee ribben en zijn rechtersleutelbeen. Gesink was in de VS in voorbereiding op de wedstrijden uit de UCI WorldTour in Quebec en Montreal.



LottoNL-Jumbo heeft naast Gesink ook Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek, Daan Olivier, Enrico Battaglin en Floris de Tier aan de start staan in Italië.