Gewapende overval op ploegmaat Van der Poel: ‘Ze sleepten me 100 meter verder, waarna ze een machete pakten’

Nachtmerrie voor Alexandar Richardson (31). De Britse renner van Alpecin-Fenix werd gisteren bij een trainingstochtje in een Londens park overvallen door een gewapende motorbende. Richardson hield er 'maar’ een bebloede knie en schaafwonden aan over.

Het moest een doordeweekse training worden in het gigantische Richmond Park in Londen, maar plotseling werd Richardson achtervolgd door een gemaskerde motorbende. Rond 15.00 uur plaatselijke tijd kreeg de Brit in de gaten dat hij achterna werd gezeten door twee motoren met twee gemaskerde mannen op.

,,Ik wist meteen dat ze op mijn fiets uit waren en begon na te denken over wat ik kon doen”, vertelt hij op Instagram. ,,Ik keerde om en sprintte richting een café, 500 meter verderop. Toen reden ze me met 60 kilometer per uur aan. Ik viel om en ook één van de motoren verloor de controle.”

Richardson bleef na de val z'n fiets stevig vasthouden, maar toen kwam de tweede motor. ,,Die sleepte me met mijn fiets 100 meter verder, waarna ze een machete van 15 inch (38 centimeter, red.) tevoorschijn haalden. Op dat moment wist ik dat het beter was om mijn fiets los te laten.”

Volgens Richardson gebeuren dergelijke overvallen vaker in Londen. ,,Wees alstublieft voorzichtig in de omgeving en weet dat dit in sommige delen van de stad steeds meer gebeurt. De politie heeft achteraf een rapport opgemaakt en dit aangemerkt als een gewapende overval. Ik hoop dat ze de criminelen vinden.”

Met een bebloede knie, wat schaaf- en snijwonden en een gekneusde heup is Richardson er met de schrik van af gekomen. Zijn fiets is de wielrenner helaas dus wel kwijt aan de dieven. ,,Morgen komt een nieuwe dag. Gelukkig was mijn vrouw er om mij op te pikken.”

Volledig scherm Alexandar Richardson (r) hier op het podium van de Memorial Fred De Bruyne. © Geert De Rycke

Richardson maakt bij Alpecin-Fenix geen deel uit van de vaste voorjaarskern rond Mathieu van der Poel, ook speelt hij geen rol in de sprinttreinen rond Tim Merlier of Jasper Philipsen. Desalniettemin maakt de Brit wel al twee jaar deel uit van de ploeg. Hij begon pas met koersen op zijn 25ste, nadat hij eerder actief was als aandelenhandelaar op de beurs. De Brit vergaarde er een fortuin en heeft volgens ingewijden een vermogen van zo'n 1,5 miljoen euro. Richardson maakte na zijn carrièreswitch furore in het continentale circuit en kwam zo op de radar van Alpecin-Fenix.

Met Binche-Chimay-Binche reed hij afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd van het seizoen, maar daar haalde hij de finish niet. Zijn beste uitslag dit seizoen was een derde plaats in de Memorial Fred De Bruyne, die door Oliver Naesen werd gewonnen.

