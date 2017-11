Girobaas geeft Dumoulin een zetje richting de Tour

Het gaat er vaak over in wielerland Nederland. Rijdt-ie komend jaar de Tour, of kiest-ie toch weer voor de Giro? Tom Dumoulin, Neerlands wielerhoop in misschien wel de vrolijkste dagen ooit, hield na ook de presentatie van het parcours van de Tour de France, bijna drie weken terug, de kaarten voor de borst.



De Limburger zal heus gezien hebben dat met slechts één tijdrit van 31 kilometer in Frankrijk geen ronde voor hem is uitgetekend. Maar tegelijkertijd lonkt die gele trui natuurlijk. Als je de Ronde van Italië wint, staat je naam namelijk vetgedrukt in de sportgeschiedenisboeken. Maar als je de Tour wint ben je een legende.



Misschien dat de uitspraken van Girobaas Vegni hem een zetje geven. Slechts 44 kilometer race tegen de klok is nogal karig vergeleken met de bijna 70 kilometer van afgelopen jaar, de editie die Dumoulin won. Eerst maar eens het definitieve parcours afwachten. Voorlopig is alleen officieel bekend dat de Giro op 4 mei start in Jeruzalem met een tijdrit van ruim 10 kilometer. En daarna twee vlakke etappes.