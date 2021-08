Groenewegen blijft ondanks dagzege Pedersen leider in Ronde van Denemarken

Schelling komt net tekort in Circuito de Getxo, winst voor Nizzolo

1 augustus Ide Schelling is er net niet in geslaagd om in Spanje de Circuito Getxo te winnen. De Hagenaar ging in de laatste zeven kilometer in de aanval, maar werd teruggepakt door een achtervolgende groepje. Vervolgens draaide het op een sprint uit en won Giacomo Nizzolo.