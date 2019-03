Groenewegen: Gezien dat ik hier de komende jaren mee kan doen

Pim Bijl



Omdat Dylan Groenewegen anderhalve minuut na winnaar Julian Alaphilippe over de streep komt, moet hij zich met zijn linkervoet uit het klikpedaal door de chaos op de Via Roma manoeuvreren. Langs het feestgedruis van Quick-Step rondom de Fransman richting station Sanremo. Daar is zijn ploegmaat Wout van Aert – nummer 6 van de dag – alweer op de fiets gestapt om uit te trappen. Groenewegen zoekt juist de bus op voor een douche.



Eenmaal gedoucht kijkt de 25-jarige sprinter van Jumbo-Visma terug op een geslaagde dag. Niet omdat de drievoudig ritwinnaar in de Tour zo tevreden is over zijn uitslag, maar wél door de kennis die hij heeft opgedaan voor de toekomst. Zijn conclusie? ,,Het viel mij niet eens heel erg tegen. Ik moet alleen een klein beetje rijpen, een klein beetje sterker worden en dan denk ik dat het in één van de komende jaren wel goed komt.”



Dat vertrouwen komt voort uit hoe hij zijn eerste Primavera heeft beleefd. Hij werd pas laat opgeroepen om ervaring op te doen en mocht kijken waar het schip zou stranden. ,,En dat was best ver. Ik kwam gewoon de Cipressa over. En dan moet je nog de Poggio over komen, maar dat is iets voor de komende jaren. Ik ben blij met mijn optreden vandaag.” In de finale heeft hij zich niet gemengd, maar zegt hij, hij heeft hem wel gereden. ,,En dat is belangrijk. Die koerskennis. Hoe de wegen lopen, de afdalingen, de bergjes. Dat ga ik zeker meenemen.”