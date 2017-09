Groenewegen meldt zich ziek af voor Belgische koers

Bora zonder Sagan in ploegentijdrit op WK

12:11 Bora-hansgrohe start morgen bij de WK wielrennen in het Noorse Bergen in de ploegentijdrit zonder de Slowaak Peter Sagan. Het Duitse team maakte vandaag de samenstelling van het zestal bekend en daarin ontbreekt verrassend de naam van de wereldkampioen, die afgelopen zondag nog de beste was in de GP Quebec.