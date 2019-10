Groenewegen over komende Tour: ‘Vier à vijf kansen voor sprinters’

In de afgelopen Tour de France waren Steven Kruijswijk en sprinter Groenewegen samen de speerpunten van de ploeg. Groenewegen had zijn zinnen gezet op de sprintzege in de openingsrit in Brussel, maar kwam in die rit ten val. Ploeggenoot Mike Teunissen won die etappe en Groenwegen sprintte later naar de ritzege in de zevende etappe.