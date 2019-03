Groenewegen tempert het optimisme voor zijn eerste Milaan - San Remo

Bij Sunweb is het verrassend dat Michael Matthews van start gaat. De Australiër gaf op in Parijs-Nice na een harde val. Volgens de organisatie was hij vier minuten buiten bewustzijn geweest. Zonder Matthews had Tom Dumoulin een andere, meer vrije rol gekregen. ,,Maar ik zou niet weten hoe ik die vrijheid zou moeten benutten in deze koers”, zegt Dumoulin. Hij acht zichzelf kansloos. ,,Ik kan een versnelling van Alaphilippe op de Poggio niet beantwoorden en ga ook de sprint van Elia Viviani niet winnen.”