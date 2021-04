Groenewegen weet dat niet iedereen zijn rentree toejuicht: ‘Ik houd rekening met negatieve reacties’

Dylan Groenwegen keert eind volgende week terug in het peloton en is zich er volledig van bewust dat dat niet door iedereen met gejuich zal worden ontvangen. ,,Dat houd je misschien toch.”

Vanochtend werd bekend dat Groenewegen niet in de Ronde van Hongarije (zoals eerst het plan was) maar in de Giro zijn rentree maakt. Hij keert daar terug in het peloton, na een schorsing van negen maanden. Groenewegen reed landgenoot Jakobsen vorig jaar augustus tijdens de Ronde van Polen in de hekken. Jakobsen raakte zwaargewond en lag een paar dagen in coma.

Inmiddels heeft het slachtoffer weer gekoerst, en dat geldt binnenkort dus ook voor Groenewegen. ,,Ik heb veel steunbetuigingen gekregen na alles wat er gebeurd is, maar ik houd ook rekening met enkele negatieve reacties bij mijn terugkeer. Dat houd je misschien toch", zo laat hij in een reactie via de officiële kanalen weten.

Quote Na negen maanden zonder wedstrij­den is het voor Dylan de bedoeling dat hij weer in competitie komt Merijn Zeeman

Groenewegen heeft inmiddels ook al contact gehad met de eerder teruggekeerde Jakobsen. ,,Ik heb Fabio gesproken voordat hij naar Turkije ging en het deed me goed te zien hoe het hem daar verging. Ik heb er extra veel zin in om zelf ook weer te gaan koersen en ik ben blij dat dat kan in een mooie ronde als de Giro d’Italia.”

Zekerheid

Sportief directeur Merijn Zeeman legt uit hoe Jumbo-Visma tot deze beslissing rondom Groenewegen is gekomen. ,,We hadden voor hem een mooi programma uitgestippeld waarmee hij in de luwte kon terugkeren in het peloton. Alleen is er door corona intussen al een streep door de Ronde van Noorwegen gegaan en is het van de andere wedstrijden die hij zou rijden nog maar afwachten of ze echt zullen doorgaan. Met deze oplossing kiezen we voor meer zekerheid, want na negen maanden zonder wedstrijden is het voor Dylan wel de bedoeling dat hij weer in competitie komt.”

De schorsing van Groenewegen zit er op 7 mei op, een dag later start de Giro met een tijdrit in Turijn. Naast de Amsterdamse sprinter gaan ook George Bennett, Edoardo Affini, Koen Bouwman, David Dekker, Jos van Emden, Tobias Foss en Paul Martens namens Jumbo naar de Giro. Chris Harper zou eigenlijk ook afreizen, maar kampt met een kwetsuur aan zijn oog en moest afzeggen. Zodoende kwam er plek voor Groenewegen, voor wie Zeeman geen doelstelling wil uitspreken. ,,Dylan heeft weliswaar hard gewerkt voor zijn rentree, maar hij heeft geen koersritme en zal na alle gebeurtenissen zijn plaats in het peloton weer moeten vinden. Dat heeft nu de prioriteit.”