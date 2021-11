Haak stopt als coach baansprinters: ‘Lukt me niet mee om me 100 procent te geven’

,,Uiteraard was dit geen gemakkelijke beslissing voor mij”, zegt Haak, die in oktober ontbrak bij de WK in Roubaix. De officiële lezing luidde toen dat hij niet fit was. ,,Ik vind dat ik me in deze functie voor 100 procent moet geven. Dat lukte mij niet meer. Ik heb daar geen verklaring voor, maar kan dat gevoel niet langer aan de kant schuiven. Op het niveau waarop wij presteren kun je niet twijfelen aan of je er honderd procent in staat of niet. En dan moet je de keuze maken, jezelf aankijken in de spiegel en zeggen: ik ben niet degene die de volgende stap kan zetten met deze ploeg‘’, zegt Haak bij de NOS.