Harrie Lavreysen belooft spektakel bij Champions League: ‘Kans groter dat ik niet tegenover Jeffrey sta’

Lavreysen is enthousiast over het format, dat tot meer spektakel moet leiden om tv-kijkers te binden. ,,Het is een heel ander soort toernooi dat een WK. We rijden op een avond drie sprintritten en twee keer een keirin.” Op dat laatste onderdeel starten zes renners achter een derny. Wanneer die uit de baan is wordt er gesprint om de winst. ,,Op de sprint begin je met ritten met drie renners van wie alleen de winnaar doorgaat. Ook in de halve finales start je met drie waarna er twee renners in de finale uitkomen. De kans is veel groter dat Jeffrey en ik nu eens niet in de finale tegenover elkaar staan. Het zal niet zo voor de hand liggen als op een WK.” De afgelopen drie WK’s troffen beide Nederlanders elkaar in de sprintfinale, net als op de Spelen van Japan. Telkens won Lavreysen.