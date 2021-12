Havik verovert vier keer goud op NK baanwielrennen in Apeldoorn

Veldrijden op de winterspe­len: Van Empel en Vos tonen aan dat het kan, maar is het realis­tisch?

In het ijzige veld van Val di Sol ontpotpe Fem van Empel zich als ware ijskoningin. In de gladde race waarmee de UCI hoopte te bewijzen dat veldrijden prima een olympische wintersport kan zijn, was het 19-jarige talent de snelste, en de 34-jarige Marianne Vos de sterkste.

13 december